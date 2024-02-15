...

Anies Jualan Nasgor, Ganjar Ketua RW, Prabowo Jualan di Toko Kelontong?

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 13:30 WIB
A A A
Seorang pria di Kota Serang, Banten, bernama Arie Budiarto disebut-sebut mirip dengan bakal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Karena kemiripannya, ia kerap disebut Pak Ganjar.
 
Sementara, seorang penjual nasi goreng di Wonosobo, Jawa Tengah, bernama Wasil Afin memiliki kemiripan dengan bakal capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Saking miripnya, Wasil pernah dipanggil ke kantor gubernur DKI Jakarta. Anies sendiri pernah mengunjungi warung tenda Wasil.
 
Terakhir ada pedagang toko kelontong asal Pekanbaru bernama Zamratul Fuadi yang mirip dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Berita Terkait

