Seorang pria di Kota Serang, Banten, bernama Arie Budiarto disebut-sebut mirip dengan bakal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Karena kemiripannya, ia kerap disebut Pak Ganjar.

Sementara, seorang penjual nasi goreng di Wonosobo, Jawa Tengah, bernama Wasil Afin memiliki kemiripan dengan bakal capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Saking miripnya, Wasil pernah dipanggil ke kantor gubernur DKI Jakarta. Anies sendiri pernah mengunjungi warung tenda Wasil.

Terakhir ada pedagang toko kelontong asal Pekanbaru bernama Zamratul Fuadi yang mirip dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

