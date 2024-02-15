Sebuah surat suara diduga dicoblos secara tidak wajar dengan dua lingkaran besar. Lokasi di TPS 005, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam video, warga memperlihatkan proses penghitungan surat suara DPR-RI Sulawesi Selatan I. Uniknya warga yang melihat surat suara yang sudah dilubangi itu malah tertawa ngakak.

Mereka mengungkapkan bahwa tidak mendapatkan uang dari calon legislatif (caleg). Seolah-olah insiden tersebut sebagai hal lumrah dalam kontestasi pemilu.

Kontributor: Syahrul Adyaksa

Produser: Akira AW

