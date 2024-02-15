...

Cerita Unik, Ketua KPPS di Bondowoso Melahirkan saat Pemungutan Suara Pemilu 2024

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 09:30 WIB
A A A
Ketua KPPS di Kabupaten Bondowoso, Jatim melahirkan saat pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2). Ia bernama Fitria Ningsih yang bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 11, Kabupaten Bondowoso.
 
Fitria awalnya merasakan sakit pinggang saat proses pemungutan suara berlangsung. Ia kemudian diistirahatkan ke rumah warga dan di sanalah ia melahirkan anaknya. 
 
Petugas kesehatan langsung melakukan penanganan medis kepada Fitria dan anaknya. Meski demikian, Fitria masih bisa menandatangani berkas-berkas di TPS.
 
Proses pemungutan suara juga berjalan normal seperti biasa sampai selesai.
 
Kontributor: Riski Amirul Ahmad 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini