Ketua KPPS di Kabupaten Bondowoso, Jatim melahirkan saat pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2). Ia bernama Fitria Ningsih yang bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 11, Kabupaten Bondowoso.

Fitria awalnya merasakan sakit pinggang saat proses pemungutan suara berlangsung. Ia kemudian diistirahatkan ke rumah warga dan di sanalah ia melahirkan anaknya.

Petugas kesehatan langsung melakukan penanganan medis kepada Fitria dan anaknya. Meski demikian, Fitria masih bisa menandatangani berkas-berkas di TPS.

Proses pemungutan suara juga berjalan normal seperti biasa sampai selesai.

Kontributor: Riski Amirul Ahmad

Produser: Akira AW

(fru)

