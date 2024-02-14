Sejumlah TPS di Kebayoran Lama terendam banjir 1 m pada Rabu (14/2/2024) pagi. Hal ini akibat hujan deras sejak dini hari tadi. Seperti terlihat di TPS 99 dan 100 di Kemandoran Pluis.
Sejumlah bangku dan meja yang telah dipersiapkan pun terendam air. Warga pun terpaksa harus menunggu ketinggian air surut untuk mempersiapkan logistik pemilu di TPS
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
