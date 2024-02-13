Bapak dan anak pemilik Ponpes Tahfiz Halimatussa'diyah di Kabupaten Lingga, Batam tega cabuli 10 satri wanitanya. Sang bapak merupakan pemimpin sekaligus pemilik Ponpes Halimatussa'diyah sedangkan sang anak sebagai guru sekaligus pengawas pada santri.

Perbuatan cabul kedua pelaku sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Setelah terjadinya peristiwa memilukan ini, Ponpes hutan tahfiz halimatussa'diyah ditutup untuk sementara.

Kontributor: Gusti Yennosa

