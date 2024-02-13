Persiapan menjelang hari pencoblosan pemilu 2024 terus dilakukan di Kota Sentani, Jayapura, Papua. Pendistribusian logistik telah dimulai sejak 11 Februari 2024 yang terbagi dalam 2 daerah pemilihan.

Aparat Kepolisian juga melakukan sosialisasi dan pemantauan dari hulu ke hilir guna upaya pengamanan pemilu.

Tokoh adat setempat menyebut antusias masyarakat Papua cukup tinggi untuk berpartisipasi karena adanya keterwakilan masyarakat asli Papua pada pemilihan calon legislatif.

Mereka juga berharap agar segala bentuk politik uang dapat diberantas jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 besok.

Reporter: Camar Haenda, Wildan Aulia

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

