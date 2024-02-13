...

Persiapan Jelang Pemilu Terus Berjalan di Papua, Tokoh Adat Beri Imbauan

Camar Haenda, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 14:10 WIB
A A A
Persiapan menjelang hari pencoblosan pemilu 2024 terus dilakukan di Kota Sentani, Jayapura, Papua. Pendistribusian logistik telah dimulai sejak 11 Februari 2024 yang terbagi dalam 2 daerah pemilihan.
 
Aparat Kepolisian juga melakukan sosialisasi dan pemantauan dari hulu ke hilir guna upaya pengamanan pemilu.
 
Tokoh adat setempat menyebut antusias masyarakat Papua cukup tinggi untuk berpartisipasi karena adanya keterwakilan masyarakat asli Papua pada pemilihan calon legislatif. 
 
Mereka juga berharap agar segala bentuk politik uang dapat diberantas jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 besok.
 
Reporter: Camar Haenda, Wildan Aulia
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini