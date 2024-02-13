...

Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Kerahkan 7.600 Personel untuk Kawal Pencoblosan di DKI Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 11:50 WIB
Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan apel pergeseran pasukan ke tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta pada Selasa (13/2/2024) pagi. Total sebanyak 7.600 personel Polri dan TNI akan menjaga 60 ribu TPS di DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga.
 
Kepolisian akan menempatkan 2 personel di TPS yang dikategorikan rawan dan untuk TPS yang tidak rawan ditempatkan 1 personel untuk menjaga di beberapa wilayah.
 
Para personel tersebut akan berjaga mulai dari pencoblosan hingga diserahkan ke Panita PPK atau penyelenggara Pemilu.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

