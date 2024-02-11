JAKARTA – Qatar berhasil mempertahankan trofi juara Piala Asia berturut-turut setelah sukses menumbangkan Yordania pada babak final dengan skor 3-1 di Lusail Stadium pada Sabtu (10/2/2024) malam WIB. Pertandingan yang disiarkan melalui Vision+ ini berjalan sengit, Qatar bermain paripurna walaupun sempat ditahan imbang 1-1 sebelum akhirnya menang 3-1 atas Yordania.

Pada menit ke-67, Yordania berhasil membobol gawang Qatar oleh tendangan Yazan Al-Naimat. Di sisi lain, Qatar sukses membobol gawang Yordania dengan tiga gol. Ketiga gol Qatar dicetak oleh penyerang sayap, Akram Afif melalui eksekusi tendangan penalti. Hal ini menjadikan Akram Afif satu-satunya hattrick di Piala Asia 2023.

Pencapaian ini membawa Qatar menyusul Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Jepang yang menjadi negara pembawa pulang trofi AFC Asian Cup lebih dari sekali. Tidak hanya mendapatkan gelar juara, Tim Marron berhasil menyabet gelar "Fair Play".

Tidak hanya itu, Qatar juga memborong gelar individu untuk pemainnya. Meshaal Barsham dianugerahi sebagai kiper terbaik, sedangkan Akram Afif yang telah tampil apik dianugerahi dua gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan top skor dengan delapan gol. Pemain Qatar berusia 27 tahun ini mengungguli penyerang Irak, Aymen Hussein, yang telah mencetak sebanyak enam gol. Qatar telah mencacat sejarah baru menjadi tim elite Asia setelah mengantongi juara Piala Asia secara beruntun.

Di sisi lain, meskipun tumbang melawan Qatar di final, Yordania tetap berhasil mencatat sejarah persepakbolaan Piala Asia dengan berhasil melaju ke babak final untuk pertama kalinya setelah sebelumnya hanya berhasil di perempat final.

