...

Stadion Piala Eropa 2024

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 18:00 WIB
A A A
Setelah sebelumnya diulas lima stadion untuk gelaran Piala Eropa 2024, kini ada lima stadion lainnya. Pertama, Olympiastadion Berlin yang memiliki kapasitas: 74.461 penonton. Sebelumnya stadion ini pernah dipakai untuk beberapa event dan kejuaraan internasional.
 
Selanjutnya, Fußball Arena atau Allianz Arena di Munich. Stadion berkapasitas 70.076 penonton ini merupakan markas dari Bayern Munchen. Nantinya stadion ini akan digunakan untuk laga pembuka Euro 2024.
 
Ketiga ada Signal Iduna Park atau BVB Stadion Dortmund. Stadion yang memiliki kapasitas 65.849 ini menjadi salah satu vanue terbesari di Euro 2024. 
 
Setelah itu ada Stuttgart Arena yang memiliki kapasitas 54.906 penonton. Stadion ini merupakan markas dari tim juara lima kali, yakni VfB Stuttgart.
 
Terakhir ada Arena AufSchalke yang memiliki kapasitas 54.740 penonton. Arena serbaguna ini  memiliki atap yang bisa dibuka-tutup dan lapangan yang dapat digeser.
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini