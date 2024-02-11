Setelah sebelumnya diulas lima stadion untuk gelaran Piala Eropa 2024, kini ada lima stadion lainnya. Pertama, Olympiastadion Berlin yang memiliki kapasitas: 74.461 penonton. Sebelumnya stadion ini pernah dipakai untuk beberapa event dan kejuaraan internasional.

Selanjutnya, Fußball Arena atau Allianz Arena di Munich. Stadion berkapasitas 70.076 penonton ini merupakan markas dari Bayern Munchen. Nantinya stadion ini akan digunakan untuk laga pembuka Euro 2024.

Ketiga ada Signal Iduna Park atau BVB Stadion Dortmund. Stadion yang memiliki kapasitas 65.849 ini menjadi salah satu vanue terbesari di Euro 2024.

Setelah itu ada Stuttgart Arena yang memiliki kapasitas 54.906 penonton. Stadion ini merupakan markas dari tim juara lima kali, yakni VfB Stuttgart.

Terakhir ada Arena AufSchalke yang memiliki kapasitas 54.740 penonton. Arena serbaguna ini memiliki atap yang bisa dibuka-tutup dan lapangan yang dapat digeser.

Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News