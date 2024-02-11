KPU telah menetapkan masa tenang H-3 menjelang pencoblosan Pemilu Serentak 2024. Yakni, mulai hari ini Minggu 11 Februari 2024 hingga Selasa 13 Februari 2023.

Dari arah Tugu Pancoran-Simpang Susun Semanggi sudah tidak terlihat alat peraga kampanye (APK). Begitupun di sejumlah titik vital seperti Simpang Tendean, Flyover Kuningan.

Jembatan Penyeberangan Orang, Simpang Susun Semanggi, Flyover Gerbang Pemuda. Sejumlah APK seperti bendera, baliho hingga spanduk sudah tidak terlihat.

APK di Flyover Gerbang Pemuda ke Gatot Subroto-Pancoran juga sudah bersih. Hanya saja bambu bekas APK masih terlihat di pinggir jalan flyover tersebut.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

