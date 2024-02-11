...

Masa Tenang Pemilu 2024, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan Sementara Hari Ini

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 10:15 WIB
Memasuki masa tenang kampanye Pemilu 2024, kegiatan Car Free Day (CFD) ditiadakan, Minggu (11/2). Meski demikian, masyarakat masih banyak yang berolahraga di sekitaran Bundaran HI, Jakpus.
 
Biasanya, pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB warga akan tumpah ruah di sekitaran Bundaran HI. Tidak sedikit dari mereka mengajak keluarganya untuk sekedar jalan santai hingga bersepeda.
 
Jumlah masyarakat yang berolahraga hari ini pun jauh lebih sedikit dari pada biasanya. Peniadaan CFD ini sudah diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Dishub DKI Jakarta.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Akira AW

