Memasuki masa tenang kampanye Pemilu 2024, kegiatan Car Free Day (CFD) ditiadakan, Minggu (11/2). Meski demikian, masyarakat masih banyak yang berolahraga di sekitaran Bundaran HI, Jakpus.

Biasanya, pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB warga akan tumpah ruah di sekitaran Bundaran HI. Tidak sedikit dari mereka mengajak keluarganya untuk sekedar jalan santai hingga bersepeda.

Jumlah masyarakat yang berolahraga hari ini pun jauh lebih sedikit dari pada biasanya. Peniadaan CFD ini sudah diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Dishub DKI Jakarta.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

