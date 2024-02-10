Memperingati Hari Raya Imlek, PT KAI Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung menggelar acara atraksi barongsai di Stasiun Bandung. Atraksi barongsai di ruang tunggu Stasiun Bandung menarik perhatian para penumpang yang sedang menunggu kereta.

Tidak hanya di ruang tunggu, atraksi barongsai berlanjut di lokomotif kereta untuk menghibur para penumpang yang akan berangkat. Atraksi barongsai ini diselenggarakan untuk menghibur calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dari Stasiun Bandung di Hari Raya Imlek.

Kontributor: Ervan David

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

