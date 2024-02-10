Masa kampanye Pilpres 2024 berakhir pada Sabtu (10/2/2024) malam ini, namun atribut partai politik (parpol) masih bertebaran di sejumlah ruas jalan. Hingga Sabtu malam, Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Semanggi masih terdapat atribut parpol, mulai dari spanduk hingga baliho.

Begitu juga di Flyover Kuningan dari arah Semanggi mengarah Pancoran dan sebaliknya, ratusan atribut parpol masih berjejeran di pinggiran flyover. Selain di dua flyover tersebut, ratusan atribut parpol juga tampak masih berjejeran di pembatas bagian tengah Jalan Mampang Prapatan Raya.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

