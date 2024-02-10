Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD membacakan komitmen atau janji dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029.

Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar akan terus menjaga dan memperkuat demokrasi yang mengedepankan penegakan hukum berkeadilan. Ia dan Ganjar berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah dan tunduk pada kepentingan rakyat Indonesia. Mahfud juga memastikan dirinya dan Ganjar akan mementingkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

