...

Mahfud MD Bacakan Komitmen Ganjar-Mahfud jika Terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 10 Februari 2024 19:00 WIB
A A A
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD membacakan komitmen atau janji dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029.
 
Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar akan terus menjaga dan memperkuat demokrasi yang mengedepankan penegakan hukum berkeadilan. Ia dan Ganjar berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah dan tunduk pada kepentingan rakyat Indonesia. Mahfud juga memastikan dirinya dan Ganjar akan mementingkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini