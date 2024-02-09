...

Menangi Kongres, Madam Pang Jadi Wanita Pertama Jabat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 17:00 WIB
Nualphan Lamsam atau yang sering disapa Madam Pang resmi terpilih menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Wanita berusia 57 tahun itu menang dalam kongres pemilihan. Ia meraup mayoritas suara dengan 68 suara dari 73 pemilih atau secara total 93 persen.
 
Sebelumnya, Madam Pang merupakan manajer Timnas Thailand sejak 2021. Kini, dirinya sah menjabat presiden ke-18 Federasi Sepak Bola Thailand. Madam Pang akan mengemban jabatannya selama empat tahun ke depan dari 2024-2028.
 
Produser: Febry Rachadi
Sumber: @panglamsam

(fru)

