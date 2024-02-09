Al Nassr menelan kekalahan 0-2 dari Al Hilal pada laga final Riyadh Season Cup 2024. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sasaran ejekan fans Al Hilal.

Sepanjang pertandingan berjalan, fans Al Hilal meneriakkan chant Lionel Messi kepada Ronaldo. Ronaldo nampak emosi dan membalas ejekan fans Al Hilal dengan gestur yang menunjukkan keberadaannya di sini.

Megabintang Portugal itu meninggalkan lapangan dengan raut wajah kesal seusai laga.

Sumber: X/@ActuSPL

