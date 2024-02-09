Penjualan pernak pernik di kawasan Pasar Glodok ramai pembeli jelang Imlek, Jumat (9/2/2024). Berbagai ornamen dijual seperti lampion, amplop angpao hingga kembang.

Menurut pedagang amplop angpao menjadi salah satu barang yang paling dicari. Pedagang mengatakan penjualan belum seramai tahun lalu. Namun, para pedagang yakin bahwa omzet ditahun ini akan melebihi tahun sebelumnya.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

