Hujan Deras, Belasan Rumah Rusak Terdampak Bencana Tanah Bergerak di Cilacap

Heri Susanto, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2024 23:15 WIB
Belasan rumah warga di Desa Boja, Kecamatan Majenang, Cilacap rusak berat akibat bencana tanah bergerak. Permukiman yang berada di perbukitan ini mengalami pergerakan tanah akibat hujan dengan intensitas tinggi.
 
Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur sehingga membuat permukiman yang berada diperbukitan kemudian mengalami pergerakan tanah, 5 rumah diantaranya hancur. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak dapat ditinggali.
 
BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau agar warga waspada dan segera mengungsi jika hujan deras kembali turun.
 
Kontributor: Heri Susanto

(rns)

