Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespon pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang dirinya masuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Ahok mengatakan, masuk dalam TPN dan mengikuti kampanye tidak digaji oleh partai sementara dirinya juga harus mengurusi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya mendapat banyak fasilitas ketika menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Namun, fasilitas itu tak lagi diperoleh lantaran dirinya telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama sejak 1 Februari 2024.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

