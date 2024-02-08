Kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dikemas bak film action saat tiba di lokasi Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2). Capres yang diusung Partai Perindo tampak berjalan dengan gagah dan menaiki helikopter.

Ganjar melakukan aksi terjun payung dari helikopter saat tiba di lokasi hajatan rakyat dan langsung disambut ribuan pendukungnya.

Produser: Hendra Kaswara

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News