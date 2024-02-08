Paslon capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar kampanye bertema hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu(8/2). Lapangan Maron Genteng dipadati ribuan pendukung dan siap menyulap survei elektabilitas memenangkan Ganjar-Mahfud.

Ganjar menghormati hasil survei elektabilitasnya, namun yakin dengan kekuatan nyata dari rakyat kemenangan dapat diraih. Ganjar-Mahfud mengingatkan untuk datang ke TPS pada 14 Februari dan mencoblos nomer 3.

Kontributor: Eris Utomo

