5 polisi Palestina tewas di Jalur Gaza Selasa (6/2) setelah kendaraan diserang drone Israel. Mereka dalam perjalanan di lingkungan Khirbat al-Adas di Rafah ketika kendaraan mereka tembak.

Jenazah mereka dibawa ke Rumah Sakit Abu Yousef al-Najjar di Rafah. Serangan itu terjadi ketika Israel mengintensifkan operasi militer di bagian selatan Jalur Gaza, khususnya berfokus pada Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut.

Sumber APTN

