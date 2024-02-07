...

5 Polisi Palestina Tewas di Jalur Gaza akibat Dihantam Bom Israel

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 20:30 WIB
5 polisi Palestina tewas di Jalur Gaza Selasa (6/2) setelah kendaraan diserang drone Israel. Mereka dalam perjalanan di lingkungan Khirbat al-Adas di Rafah ketika kendaraan mereka tembak.
 
Jenazah mereka dibawa ke Rumah Sakit Abu Yousef al-Najjar di Rafah. Serangan itu terjadi ketika Israel mengintensifkan operasi militer di bagian selatan Jalur Gaza, khususnya berfokus pada Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut.
 
