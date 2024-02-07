Berkunjung ke Jepang selalu takjub dengan budaya dan sejumlah inovasi kreativitas yang luar biasa. Selain masih mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah, inovasi Jepang dalam bidang arsitektur dilakukan dengan membangun gedung-gedung super.

Salah satunya arsitektur megah ditampilkan adalah bangunan Balai Kota di Prefektur Nagasaki, Jepang. Bangunan megah berlantai 8 ini selesai dibangun tahun 2017 menelan anggaran 43 miliar yen atau setara Rp4,3 triliun. Sejumlah fasilitas juga dibangun di dalammya, seperti akses publik seperti ruang rapat, toko hingga perpustakaan.

Produk unggulan dari masyarakat lokal Nagasaki, seperti produk olahan laut, sake, kue Castella, hingga kerajinan tangan juga dipamerkan dalam bangunan megah ini. Di lantai 8 juga dibangun balkon untuk menikmati pemandangan Kota Nagasaki dari ketinggian. roll dari 18:01( tolong gambar yang goyang distabilin)

Majunya perkembangan Prefektur Nagasaki merupakan bukti bangkitnya Nagasaki dari keterpurukan usai dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada 9 Agustus 1945 silam.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

(fru)

