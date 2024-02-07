...

Gunung Lewotobi 14 Kali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Abu 700 Meter

Joni Nura, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 08:30 WIB
Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT kembali erupsi, Rabu (7/2) pagi. Pos Pengamatan Gunung Api mencatat, erupsi terjadi pukul 08.07 WITA.
 
Tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak. Secara visual gunung setinggi 1.584 mdpl terlihat jelas hingga kabut 0-II.
 
Asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna putih. Aliran lava teramati mengarah ke timur laut sejauh 4,1 km dari pusat erupsi.
 
