Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT kembali erupsi, Rabu (7/2) pagi. Pos Pengamatan Gunung Api mencatat, erupsi terjadi pukul 08.07 WITA.

Tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak. Secara visual gunung setinggi 1.584 mdpl terlihat jelas hingga kabut 0-II.

Asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna putih. Aliran lava teramati mengarah ke timur laut sejauh 4,1 km dari pusat erupsi.

Kontributor: Joni Nura

Produser: Akira AW

(fru)

