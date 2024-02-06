Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo disambut pendukung paslon 2 dengan spanduk Prabowo-Gibran saat menuju ke rumah makan.

Momen ini terjadi saat rombongan Ganjar Pranowo usai menghadiri Hajatan Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur pada, Selasa (6/2/2024) siang. Alih-alih menghindar, Ganjar mendatangi pendukung tersebut dan mengajaknya makan siang bersama.

Reporter: Galuh Pandu, Dede Rudi

Produser: Kristo Suryokusumo

