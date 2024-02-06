...

Ganjar Pranowo Ajak Pendukung Prabowo-Gibran Makan Siang Bersama

Galuh Pandu, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 14:50 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo disambut pendukung paslon 2 dengan spanduk Prabowo-Gibran saat menuju ke rumah makan.
 
Momen ini terjadi saat rombongan Ganjar Pranowo usai menghadiri Hajatan Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur pada, Selasa (6/2/2024) siang. Alih-alih menghindar, Ganjar mendatangi pendukung tersebut dan mengajaknya makan siang bersama.
 
Reporter: Galuh Pandu, Dede Rudi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

