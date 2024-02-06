Guru besar, professor, dan mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur berkumpul di halaman gedung rektorat dan membacakan pernyataan sikap terkait kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja menjelang Pemilu 2024.

Sejumlah poin yang disampaikan adalah meminta pemerintah serta TNI-Polri bersikap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik.

Kontributor: Deni Irwansyah

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

