Tanggapi Gelombang Kritik Para Guru Besar Terhadap Jokowi, Wapres: Itu Dinamika Politik

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 20:15 WIB
Wapres Ma’ruf Amin menjawab gelombang kritik dari para Guru Besar sejumlah Universitas terhadap sikap Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.
 
Para civitas akademika ingin agar Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam Pemilu. Wapres pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dinamika politik yang harus diperhatikan dan dievaluasi oleh Pemerintah. 
 
Wapres menegaskan bahwa Pemilu harus berjalan dengan damai dan menggembirakan dan dilaksanakan dengan jujur dan adil.
 
