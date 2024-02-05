Wapres Ma’ruf Amin menjawab gelombang kritik dari para Guru Besar sejumlah Universitas terhadap sikap Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

Para civitas akademika ingin agar Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam Pemilu. Wapres pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dinamika politik yang harus diperhatikan dan dievaluasi oleh Pemerintah.

Wapres menegaskan bahwa Pemilu harus berjalan dengan damai dan menggembirakan dan dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Reporter: Binti Mufarida



