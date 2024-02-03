Ratusan rumah warga di Perumahan Jatibening Permai, Pondok Gede, terendam banjir Jumat (2/2/2024). Hal ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak sore hingga malam hari.

Ketinggian air pun mencapai 60 hinggga 80 cm. Kondisi jalan yang tergenang air membuat aktivitas warga terganggu.

Mereka terpaksa menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi

Guna mengantisipasi banjir yang kian tinggi, sejumlah warga pun langsung melakukan penyedotan air dengan pompa air.

Reporter: Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

