Diguyur Hujan Deras, Perumahan Jatibening Permai Pondok Gede Terendam Banjir

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 11:00 WIB
Ratusan rumah warga di Perumahan Jatibening Permai, Pondok Gede, terendam banjir Jumat (2/2/2024). Hal ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak sore hingga malam hari.
 
Ketinggian air pun mencapai 60 hinggga 80 cm. Kondisi jalan yang tergenang air membuat aktivitas warga terganggu. 
 
Mereka terpaksa menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi 
 
Guna mengantisipasi banjir yang kian tinggi, sejumlah warga pun langsung melakukan penyedotan air dengan pompa air.
 
Reporter: Rahmat Hidayat
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

