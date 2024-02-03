...

Omzet Pedagang Pernak Pernik Imlek di Medan Meningkat 20%

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 09:00 WIB
Ratusan macam pernak pernik berwarna merah terpampang di Jl Brigjen Katamso, Medan, Sumatra Utara. Para pedagang menjajakan angpao, boneka naga, lampion elektrik hingga bunga sakura.
 
Pemilik toko mengatakan pada tahun ini mengalami peningkatan omzet hingga 20%. Pernak-pernik ini dibanderol mulai dari harga Rp1.500-Rp1 Juta
 
Diketahui Tahun Baru Imlek akan jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Tahun ini merupakan shio naga kayu yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, keberuntungan, kehormatan hingga kesuksesan.
 
Reporter: Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

