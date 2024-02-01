...

Mengenal Stadion yang Digunakan untuk Venue Euro 2024

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 12:30 WIB
Euro 2024 sudah semakin dekat. Ajang Euro 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Kali ini, Jerman mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah.
 
Sepuluh stadion sudah disiapkan paga gelaran Euro 2024. Stadion pertama yang akan dipakai, yakni Stadion Frankfurt Arena. Stadion ini memiliki 54.697 penonton.
 
Selanjutnya ada Stadion Volkspark dengan kapasitas 52.245 penonton. Stadion ketiga, ada Stadion Dusseldorf Arena berkapasitas 51.031 penonton. Selanjutnya, ada Stadion Cologne dan Stadion Leipzig.
 
