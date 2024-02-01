...

Tanggapi Santai Petisi Bulaksumur UGM, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Yannuar Setiadji, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 22:17 WIB
Presiden Jokowi menanggapi santai terkait adanya Petisi Bulaksumur yang dilakukan sejumlah sivitas akademika UGM. Jokowi menyebut bahwa adanya Petisi Bulaksumur merupakan hak demokrasi setiap warga negara.
 
Sivitas akademika UGM dan sejumlah guru besar mengkritik Jokowi karena dianggap melakukan tindakan menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi Didampingi ibu Iriana meninjau Pasar Tradisional Kota Wonogiri, Jawa Tengah.
 
