Pos RW Ambruk Tergerus Aliran Kali Petukangan

Miftahul Ghani, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 10:45 WIB
Akibat tergerus aliran Kali Petukangan, bangunan pos RW di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk pada rabu (31/1/2024) malam.
 
Petugas Dinas Sumber Daya Air langsung membersihkan puing bangunan yang berada di sekitar lokasi.
 
Kepolisian juga memasang garis polisi untuk mencegah adanya warga yang masuk kedalam lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran pos dalam kondisi kosong dan tidak ada aktivitas 
 
Reporter: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

