Akibat tergerus aliran Kali Petukangan, bangunan pos RW di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk pada rabu (31/1/2024) malam.

Petugas Dinas Sumber Daya Air langsung membersihkan puing bangunan yang berada di sekitar lokasi.

Kepolisian juga memasang garis polisi untuk mencegah adanya warga yang masuk kedalam lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran pos dalam kondisi kosong dan tidak ada aktivitas

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

