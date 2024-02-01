Okezone Updates dibuka dengan video viral WNA asal Inggris kecewa kondisi Pantai Kuta kotor, tidak seindah yang ia bayangkan. Berikutnya, video viral KRL tersangkat kawat kasur bekas di Tangerang Selatan, Banten.

Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menemui pelaku usaha produksi rumahan kue bipang di Makassar, Sulsel.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, dimana Korsel menyingkirkan Arab Saudi di 16 besar Piala Asia 2023 di Al Rayyan, Qatar.

Host: Kevin Pakan



