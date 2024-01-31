Timnas Maroko harus tersingkir di babak 16 besar Piala Afrika 2023. Singa Atlas takluk 0-2 dari Afrika Selatan.

Terlihat, Achraf Hakimi tertunduk lesu seusai pertandingan. Pemain yang membela klub Paris Saint-Germain itu merasa bersalah. Karena, ia gagal melesakkan gol dari titik penalti usai tendangannya menerpa mistar gawang.

Kekalahan tersebut membuat Maroko angkat koper dari gelaran Piala Afrika.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News