Timnas Maroko Tersingkir di Piala Afrika 2023, Begini Ekspresi Achraf Hakimi

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 16:30 WIB
Timnas Maroko harus tersingkir di babak 16 besar Piala Afrika 2023. Singa Atlas takluk 0-2 dari Afrika Selatan.
 
Terlihat, Achraf Hakimi tertunduk lesu seusai pertandingan. Pemain yang membela klub Paris Saint-Germain itu merasa bersalah. Karena, ia gagal melesakkan gol dari titik penalti usai tendangannya menerpa mistar gawang.
 
Kekalahan tersebut membuat Maroko angkat koper dari gelaran Piala Afrika.

