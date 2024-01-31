...

Diikuti Puluhan Pembalap, Kejurnas Sprint Rally Putaran Pertama 2024 di Sirkuit Perancak Digelar

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 17:00 WIB
Sirkuit Perancak Jembrana menjadi tempat diadakannya Sprint Rally Kejuaraan Nasional 2024 putaran pertama 
 
Sebanyak 70 pembalap unjuk gigi pada event ini. Untuk putaran pertama, Kejurnas Sprint Rally digelar pada tanggal 3-4 Februari 2024. Rangkaian kegiatan sudah dimulai pada hari ini yang diawali dengan melakukan uji coba lintasan di sirkuit Perancak
 
Bagi pereli, Rifat Sungkar event ini menjawab kerinduan para pembalap setelah lebih 20 tahun Sprint Rally belum pernah diadakan di Bali. Selain untuk meningkatkan otomotif, event kejurnas ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat Jembrana
 
Reporter : Sudika
Produser : Febry Rachadi

(rns)

