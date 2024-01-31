Sirkuit Perancak Jembrana menjadi tempat diadakannya Sprint Rally Kejuaraan Nasional 2024 putaran pertama

Sebanyak 70 pembalap unjuk gigi pada event ini. Untuk putaran pertama, Kejurnas Sprint Rally digelar pada tanggal 3-4 Februari 2024. Rangkaian kegiatan sudah dimulai pada hari ini yang diawali dengan melakukan uji coba lintasan di sirkuit Perancak

Bagi pereli, Rifat Sungkar event ini menjawab kerinduan para pembalap setelah lebih 20 tahun Sprint Rally belum pernah diadakan di Bali. Selain untuk meningkatkan otomotif, event kejurnas ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat Jembrana

Reporter : Sudika

Produser : Febry Rachadi

(rns)

