Penduduk dievakuasi dari kota-kota kecil di pesisir dekat Cape Town di Afrika Selatan ketika kebakaran hutan melanda pegunungan di luar kendali sejak Selasa (30/1). Pihak berwenang memerintahkan evakuasi penuh di Pringle Bay, desa pesisir 80 km dari Cape Town.

Orang-orang mengevakuasi sebagian kota terdekat Betty's Bay, Senin (29/1). Kebakaran hutan kerap terjadi di pegunungan sekitar Cape Town dan pesisir pantai musim panas di Afrika Selatan, namun tidak lazim jika kota-kota dikosongkan.

Kebakaran dimulai dan dipicu oleh cuaca panas dan kering serta angin pantai yang kencang. Tidak ada korban jiwa, pemerintah mengeluarkan 'kode merah', kebakaran menimbulkan bahaya serius dan langsung terhadap manusia dan harta benda. Sekitar 95% cagar alam di dekatnya juga terbakar.

