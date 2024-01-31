...

Penduduk Dievakuasi dari Kota-kota Pesisir dekat Cape Town akibat Kebakaran Hutan

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 21:35 WIB
A A A
Penduduk dievakuasi dari kota-kota kecil di pesisir dekat Cape Town di Afrika Selatan ketika kebakaran hutan melanda pegunungan di luar kendali sejak Selasa (30/1). Pihak berwenang memerintahkan evakuasi penuh di Pringle Bay, desa pesisir 80 km dari Cape Town.
 
Orang-orang mengevakuasi sebagian kota terdekat Betty's Bay, Senin (29/1). Kebakaran hutan kerap terjadi di pegunungan sekitar Cape Town dan pesisir pantai musim panas di Afrika Selatan, namun tidak lazim jika kota-kota dikosongkan.
 
Kebakaran dimulai dan dipicu oleh cuaca panas dan kering serta angin pantai yang kencang. Tidak ada korban jiwa, pemerintah mengeluarkan 'kode merah', kebakaran menimbulkan bahaya serius dan langsung terhadap manusia dan harta benda. Sekitar 95% cagar alam di dekatnya juga terbakar.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini