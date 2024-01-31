Ketinggian muka air di Bendung Katulampa mencapai ketinggian 110 cm atau dalam status siaga 3, Rabu(31/1). Kenaikan debit air berpotensi memicu terjadinya banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sebelumnya, Bogor dan kawasan puncak diguyur hujan deras hingga ketinggian debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa mengalami peningkatan dari 20 cm menjadi 110 cm, sebanyak 161 ribu liter perdetik air mengalir ke Jakarta. Warga bantaran Sungai Ciliwung diimbau untuk tetap waspada akan bahaya ancaman banjir yang datang tiba tiba.

Kontributor: Andi Firmansyah

(mhd)

