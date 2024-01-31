...

Dipukul Mundur, Massa Demo Apdesi Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR

Giffar Rivana, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 20:00 WIB
A A A
Polisi memaksa mundur para peserta aksi unjuk rasa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Depan Gedung DPR RI, Rabu (31/1). 
 
Apdesi menuntut revisi undang-undang Desa yang mana salah satunya untuk memperpanjang masa jabatan selama 9 tahun. Massa melempari Gedung DPR RI dengan batu dan mengancam memblokade jalur tol di depan Gedung DPR.
 
Sebelumnya, massa Apdesi memaksa masuk ke dalam Gedung DPR RI, dengan cara merusak pagar di depan gerbang utama. Namun, Massa Apdes) mulai membubarkan diri setelah didesak mundur oleh pihak kepolisian yang mengamankan aksi di depan Gedung DPR RI.
 
Kontributor: Giffar Rivana

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini