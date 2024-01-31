Polisi memaksa mundur para peserta aksi unjuk rasa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Depan Gedung DPR RI, Rabu (31/1).

Apdesi menuntut revisi undang-undang Desa yang mana salah satunya untuk memperpanjang masa jabatan selama 9 tahun. Massa melempari Gedung DPR RI dengan batu dan mengancam memblokade jalur tol di depan Gedung DPR.

Sebelumnya, massa Apdesi memaksa masuk ke dalam Gedung DPR RI, dengan cara merusak pagar di depan gerbang utama. Namun, Massa Apdes) mulai membubarkan diri setelah didesak mundur oleh pihak kepolisian yang mengamankan aksi di depan Gedung DPR RI.

Kontributor: Giffar Rivana

