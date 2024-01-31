Hujan yang mengguyur ibukota sejak Selasa (31/1/2024) malam membuat debit air Pintu Air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat naik ke level Siaga 3. Ketinggian air ini juga dipengaruhi oleh volume air dan beragam sampah yang terbawa dari hulu Sungai Ciliwung.

Namun, memasuki siang hari ketinggian air perlahan menyusut dari 765 sentimeter ke 745 sentimeter, atau di level Siaga 4. Warga di bantaran Sungai Ciliwung diimbau untuk mewaspadai potensi banjir yang sewaktu-waktu dapat merendam pemukiman mereka.

