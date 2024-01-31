Hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak Selasa malam menyebabkan permukiman di Penggangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam air. Ketinggian air yang merendam rumah warga bervariasi, mulai dari 30 sentimeter hingga 60 sentimeter.

Banjir ini diakibatkan dari curah hujan yang cukup tinggi serta luapan Kali Cakung. Akibat banjir ini sekitar 900 warga yang terpaksa beraktifitas di ditengah genangan air. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan dan membuat tanggul agar banjir tidak terulang.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

