...

Pemakaman Islam Dihancurkan Israel demi Mencari Terowongan Hamas

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 08:30 WIB
A A A
Pemakaman Islam di Gaza selatan diledakkan dan kuburan-kuburan disingkirkan dari bumi. Lingkungan Bani Suheila di kota Khan Younis di Gaza selatan hancur karena Israel untuk mencari terowongan bawah tanah Hamas.
 
Sebuah masjid hancur dan lubang selebar 140 meter yang digali di bekas wilayah kuburan. Israel meyakini terowongan Hamas berada di bawah tanah kuburan ini. Ketika Israel menyerang Gaza membabi-buta, 26.000 nyawa warga Palestina melayang.
 
Israel menghancurkan tempat-tempat suci dan menuai kritik keras dari warga Palestina dan kelompok HAM, tindakan yang tidak manusiawi, serta serangan terhadap warisan budaya.
 
Berdasarkan hukum internasional, kuburan dan tempat keagamaan mendapat perlindungan khusus sehingga menghancurkannya dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
 
Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini