Pemakaman Islam di Gaza selatan diledakkan dan kuburan-kuburan disingkirkan dari bumi. Lingkungan Bani Suheila di kota Khan Younis di Gaza selatan hancur karena Israel untuk mencari terowongan bawah tanah Hamas.

Sebuah masjid hancur dan lubang selebar 140 meter yang digali di bekas wilayah kuburan. Israel meyakini terowongan Hamas berada di bawah tanah kuburan ini. Ketika Israel menyerang Gaza membabi-buta, 26.000 nyawa warga Palestina melayang.

Israel menghancurkan tempat-tempat suci dan menuai kritik keras dari warga Palestina dan kelompok HAM, tindakan yang tidak manusiawi, serta serangan terhadap warisan budaya.

Berdasarkan hukum internasional, kuburan dan tempat keagamaan mendapat perlindungan khusus sehingga menghancurkannya dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News