KRL Commuter Line jurusan Rangkasbitung mengalami gangguan di Stasiun Pondok Ranji. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (30/1/2024) malam.

Para penumpang pun memilih untuk turun dari kereta dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi lain. Mereka turun dengan caramerambat bahkan melompat dari pintu kereta langsung ke tanah karena posisi pintu yang jauh dari peron.

Pihak KRL sendiri telah memberi pernyataan resmi bahwa tersendatnya arus kereta karena ada pengecekan rangkaian KA 1772 (Tanah-Rangkasbitung) di Stasiun Pondok Ranji.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

