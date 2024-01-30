Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono melaporkan pemeriksaan yang dijalaninya di Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Selasa (30/1/2024).
Pihaknya juga menyerahkan surat pengaduan terkait pemeriksaan tersebut ke Kompolnas. Pengaduan tersebut terkait penyitaan barang-barang milik Aiman yang diduga menyalahi aturan.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Kompolnas dapat melakukan pengawasan pada penyidikan kasus yang menyeret Aiman.
Reporter : Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

