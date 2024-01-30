Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono melaporkan pemeriksaan yang dijalaninya di Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Selasa (30/1/2024).

Pihaknya juga menyerahkan surat pengaduan terkait pemeriksaan tersebut ke Kompolnas. Pengaduan tersebut terkait penyitaan barang-barang milik Aiman yang diduga menyalahi aturan.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Kompolnas dapat melakukan pengawasan pada penyidikan kasus yang menyeret Aiman.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News