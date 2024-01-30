...

Mengadu ke Kompolnas, Kuasa Hukum Aiman Minta Perlindungan soal Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 30 Januari 2024 20:15 WIB
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono melaporkan pemeriksaan yang dijalaninya di Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Selasa (30/1/2024).
 
Pihaknya juga menyerahkan surat pengaduan terkait pemeriksaan tersebut ke Kompolnas. Pengaduan tersebut terkait penyitaan barang-barang milik Aiman yang diduga menyalahi aturan. 
 
Untuk itu, pihaknya meminta agar Kompolnas dapat melakukan pengawasan pada penyidikan kasus yang menyeret Aiman. 
 
