144 Pebiliar dari 20 Negara Ikuti Turnamen Indonesia International Open 2024

Widya Bayu Jati, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 16:10 WIB
Atlet biliar Tanah Air sangat antusias mengikuti turnamen Indonesia International Open 2024. Turnamen yang digelar PB POBSI ini sangat dibutuhkan para atlet biliar dalam negeri agar mampu menimba ilmu dan pengalaman bertanding dengan para pebiliar dari belahan dunia.
 
Turnamen Indonesia International Open 2024 diikuti oleh 128 atlet senior dan 16 atlet junior yang berasal dari 20 negara.
 
Reporter: Widyabayu Jati

(fru)

