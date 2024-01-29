Sebuah jembatan penghubung antar Desa tertutup bebatuan usai diterjang banjir bandang kiriman dari Gunung Bromo.

Peristiwa terjadi di Desa Lumbang, Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (29/1).

Selain jembatan, bebatuan juga menutup jalanan desa sehingga mengganggu aktifitas warga. Sementara, warga desa bergotong royong membersihkan material lumpur sisa banjir bandang.

Kontributor: Jaka Samudera

(rns)

