Sebanyak 13 orang pendaki asal Gunung Putri, Bogor hilang kontak sejak Sabtu (27/1). Mereka diduga naik via jalur Kulah Dua di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Minggu (28/1), salah satu dari rombongan memberi kabar kepada anaknya bahwa mereka tersesat. Rombongan pun terpisah menjadi dua grup saat menuju petilasan.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Hingga Senin (29/1), tim baru menemukan 2 saung, bekas tungku, jejak kaki dan jejak motor.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News