Sebuah SPBU di kawasan Johar Baru, Jakpus terbakar, Senin (29/1) dini hari. Kebakaran juga melahap satu unit sepeda motor warga yang usai mengisi BBM.

Api yang sulit dipadamkan dengan apar membuat warga dan petugas SPBU panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman.

Api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor.

Api berhasil dipadamkan usai mengerahkan lima unit mobil damkar ke lokasi.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News