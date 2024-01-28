Band Base Jam menghadirkan showcase dengan konsep intimate showcase 360 di Cilandak, Minggu (28/1/2024). Konser ini digelar tak lepas dari EP atau mini album yang baru dikeluarkan bertajuk 3[6]0. Lewat intimate showcase 360 Base Jam ingin lebih dekat dengan fans.

Biasanya nonton pertunjukkan musik hanya mengarah ke satu titik. Namun dalam konser ini, kursi penonton diletakkan di tengah ruangan. Sedangkan keenam personel Base Jam mengelilingi fans.

EP 3[6]0 sendiri terdiri dari lima lagu, yang mengisahkan soal siklus hati yang terus berputar hingga menemukan ujungnya.

