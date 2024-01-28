...

Nonton Langsung ?The Addams Family Musical Comedy? di TIM, Begini Reaksi Ernest Prakasa

Wiwie Heryani, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 09:33 WIB
Aktor sekaligus sutradara dan produser film Ernest Prakasa hadir menyaksikan pertunjukan ‘The Addams Family Musical Comedy’. Lokasi di Teater Besar Taman Ismal Marzuki, Jakarta, Sabtu (27/1)
 
Usai menyaksikan sesi pertama drama musikal, Ernest mengaku cukup terpukau. Ia menilai penyelenggaraan ‘The Addams Family Musical Comedy’ sukses dari segi teknis.
 
Tak hanya dari segi teknis, Ernest juga cukup terpukau dengan penampilan para pemain. Salah satunya, sang putri sulung, Sky Solana, yang ternyata juga menjadi salah satu pemain.
 
'The Addams Family Musical Comedy' membawa lisensi resmi dari Theatrical Rights Worldwide. Para tokoh diperankan langsung oleh beberapa anak berbakat di dunia drama musikal.
 
