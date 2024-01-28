Rekaman video amatir memperlihatkan banjir bandang membawa material lumpur dan kayu. Banjir menerjang aliran Sungai Kali Bokong ,Lumajang, Sabtu (27/1/2024).

Besarnya debit air hujan dari membuat aliran sungai tak kuat menampung air hingga akhirnya meluap ke atas jembatan. Bencana ini memutus akses di 2 desa.

Banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah warga dan lahan perkebunan di hilir Sungai Kali Bokong. Banjir bandang ini terjadi setelah kawasan perbukitan Gunung Tinggit diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama kurang lebih 5 jam.

Reporter: Yayan Nugroho

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

